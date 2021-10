Carmel, IN – Carmel Clay Schools congratulates the 56 Carmel High School students named 2022 National Merit Scholarship Corporation Semifinalists. These outstanding seniors have the opportunity to compete for 7,600 National Merit Scholarships worth more than $31 million.

Carmel Clay Schools 2022 National Merit Scholarship Semifinalists are as follows:

Sanya Bahl

Lourdes Bengero

Akash Bhowmik

Aniket Biswal

Abhiram Chalasani

Sowmya Chundi

Soham Das

Anika Eluri

Jillian Escobar

Janani Eswaran

Florian Foster

Jacob Gottlieb

Austin Guo

Owen Hershberger

Alex Holcomb

Labeeb Hossain

Jackson Hu

Mahir Islam

Ella Joliet

Nolan Jones

Manasa Kesa

Abigail Ko

Yiling Li

Irene Liang

Sofia Li-Harezlak

Jack Liu

Katelyn Ma

Baenan McKeown

Jade Mehta

Sage Mehta

Aadi Menon

Arya Musthyala

Manav Musunuru

Malorie Palmer

Aakash Parekh

Dhillon Parikshak

Andrew Perfetti

Sanchali Pothuru

Claire Qu

Jonathan Ryan

Shrithan Sandadi

Evan Shi

Caleb Suhy

Chloe Sun

Zeeshan Syed

Evelyn Taller

Leah Tan

Lisa Venckus

Ailin Wang

Jammy Wang

Kevin Wang

Jinhee Won

Natsume Wu

Jacob Zhang

Karolena Zhou

Colin Zou